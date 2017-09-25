Сусо продлил соглашение с "Миланом"

Хавбек Сусо заключил новое соглашение с "Миланом", сообщает твиттер клуба.

Новый контракт футболиста с клубом будет действовать до 30 июня 2022 года.

Сообщается, что теперь Сусо будет зарабатывать в три раза больше.

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