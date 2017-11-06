Сусо прокомментировал победу "Милана" над "Сассуоло"

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Сусо прокомментировал победу "Милана" над "Сассуоло"Нападающий "Милана" Сусо пообщался с журналистами после игры национального первенства против "Сассуоло" (2:0).

"Я думаю, что это была очень важная игра, учитывая нашу ситуацию. Мы хорошо сыграли, заработали три очка и теперь во время перерыва на матчи сборных мы немного отдохнем и наберемся сил для дальнейшей борьбы. Эта победа над "Сассуоло" также очень важна для Монтеллы, и для нас, потому что мы прилагаем все усилия. Теперь мы можем отдохнуть и подготовиться к следующей игре против "Наполи".

Я чувствую себя очень счастливым в "Милане", коллектив замечательный, и тренер доверяет мне, поэтому я стараюсь отплатить ему за это на поле. Я всегда говорил, у меня отличные взаимоотношения с тренером", - сказал испанец.  | http://soccernews.ru

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