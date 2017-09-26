Сусо прокомментировал продление контракта с "Миланом"
Испанский полузащитник "Милана" Сусо прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
"Этот день навсегда останется одним из важнейших в моей жизни. Я продлил своё пребывание в "Милане" до 2022 года, и то, что я сделал это вместе со своей семьей, девушкой и агентом, наполняет меня эмоциями. Я хочу выразить свою благодарность директорам "Милана". Я буду отдавать все силы ради футболки этого клуба, как я всегда и делал" - цитирует 23-летнего хавбека Football Italia.
Ранее стало известно, что по новому контракту Сусо будет зарабатывать в три раза больше. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Сампдория
|5
|11
|8
|Торино
|6
|11
|9
|Аталанта
|6
|8
|10
|Кьево
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|СПАЛ
|6
|4
|15
|Сассуоло
|6
|4
|16
|Кротоне
|6
|4
|17
|Удинезе
|6
|3
|18
|Дженоа
|6
|2
|19
|Хеллас Верона
|6
|2
|20
|Беневенто
|6
|0