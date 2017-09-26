Сусо прокомментировал продление контракта с "Миланом"

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Сусо прокомментировал продление контракта с "Миланом"

Испанский полузащитник "Милана" Сусо прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Этот день навсегда останется одним из важнейших в моей жизни. Я продлил своё пребывание в "Милане" до 2022 года, и то, что я сделал это вместе со своей семьей, девушкой и агентом, наполняет меня эмоциями. Я хочу выразить свою благодарность директорам "Милана". Я буду отдавать все силы ради футболки этого клуба, как я всегда и делал" - цитирует 23-летнего хавбека Football Italia.

Ранее стало известно, что по новому контракту Сусо будет зарабатывать в три раза больше. | http://soccernews.ru

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