Сусо: "Уверен, что останусь в "Милане" надолго"

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Сусо: "Уверен, что останусь в "Милане" надолго"

Испанский полузащитник "Милана" Сусо уверен, что клуб не будет его продавать.

"Я думаю, что "Милан" не будет жертвовать мной ради закрытия дыры в бюджете. Недавно я продлил контракт с клубом и если бы меня хотели продать, то сказали бы об этом. Клуб не будет продавать меня, думаю, что я останусь здесь надолго", - приводит слова Сусо Football Italia.

Ранее сообщалось, что 23-летним Сусо интересуются "Тоттенхэм" и "Реал".

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