Сусо: "Уверен, что останусь в "Милане" надолго"
Испанский полузащитник "Милана" Сусо уверен, что клуб не будет его продавать.
"Я думаю, что "Милан" не будет жертвовать мной ради закрытия дыры в бюджете. Недавно я продлил контракт с клубом и если бы меня хотели продать, то сказали бы об этом. Клуб не будет продавать меня, думаю, что я останусь здесь надолго", - приводит слова Сусо Football Italia.
Ранее сообщалось, что 23-летним Сусо интересуются "Тоттенхэм" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|26
|3
|Ювентус
|10
|25
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|9
|21
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|10
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0