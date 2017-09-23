Сусо: "Я могу подтвердить, что мной интересовались "Наполи", "Рома" и "Интер"

Полузащитник "Милана" Сусо подтвердил, что прошлым летом его хотели заполучить три итальянских топ-клуба.

"Милан" всегда говорил, что хочет сохранить меня, а я всегда говорил, что хочу остаться здесь. Я могу подтвердить, что мной интересовались "Наполи", "Рома" и "Интер", но я очень счастлив в "Милане" - приводит слова 23-летнего испанца Football Italia.

В стартовавшем сезоне Сусо сыграл за "Милан" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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