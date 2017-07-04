Сусо: "Я остаюсь в "Милане"

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Сусо: "Я остаюсь в "Милане"

Испанский полузащитник "Милана" Сусо заявил, что он не собирается уходить из клуба.

"Я пока что не подписал новый контракт, но я счастлив в "Милане" и не собираюсь никуда уходить. Это моя команда и я хочу остаться здесь. Я благодарен фанатам, которые поддерживали нас в этом сезоне, они были великолепны", - приводит слова Сусо Football Italia.

Ранее сообщалось, что 23-летним Сусо интересуются "Тоттенхэм", "Рома" и "Наполи".

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