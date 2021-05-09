"Суссуоло" в гостях разобрался с "Дженоа"

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"Суссуоло" в гостях разобрался с "Дженоа"Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура Серии А "Сассуоло" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:1 благодаря голам Распадори и Берарди.

"Дженоа" — "Сассуоло" — 1:2 (0:1)

Голы: Распадори, 14 - (0:1). Берарди, 66 - (0:2). Дзаппакоста, 85 - (1:2).

"Дженоа": Перин, Сапата, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Гильоне (Шомуродов, 46), Бехрами (Кассата, 68), Бадель, Зайц (Пьяца, 75), Пандев (Ровелла, 68), Дестро (Скамакка, 68).

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Дефрель, 58), Лопес, Локателли (Бурабия, 81), Траоре (Обианг, 71), Берарди (Капуто, 81), Распадори (Гараслин, 71).

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