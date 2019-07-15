Сутормин едва не перенёс свадьбу из-за сборной России

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин признался, что из-за вызова в сборную России он мог перенести свою свадьбу.

"Можно было перенести дату свадьбы ради национальной команды. Но мы созвонились со Станиславом Саламовичем – и он сказал заниматься своими делами. Добавил, что на моей карьере в сборной свадьба не отразится – только хорошая или плохая игра за клуб", - сказал Сутормин.

Речь идёт о событиях весны 2019 года. Для 25-летнего хавбека это был дебютный вызов в сборную России.

Этим летом Сутормин сначала перешёл из "Оренбурга" в "Рубин", а затем из казанского клуба в "Зенит" за 2,5 миллиона евро.

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