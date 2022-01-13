Сутормин может сменить клуб в РПЛ

Фото: инстаграм Сутормина\Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Алексей Сутормин может сменить клубную прописку внутри российской премьер-лиги, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, с наибольшей долей вероятности игрок подпишет новый контракт с петербургским клубом. Переговоры сейчас в активной фазе. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Отмечается, что в услугах полузащитника также заинтересованы московские "Динамо" и ЦСКА, а также казанский "Рубин".

Окончательное решение игрок примет после разговора с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.

В этом сезоне РПЛ Сутормин сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

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