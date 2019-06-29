Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы"

Теги алексей суторминрубин

Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы"

Новый игрок "Рубина" Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

"Я очень-очень рад оказаться в этом клубе, буду стараться приносить как можно больше пользы команде и помочь завоевать высокие места в этом сезоне.

В чем секрет моего яркого дебютного сезона в Премьер-Лиге? Я просто старался хорошо делать свою работу. Лично я бы себе поставил за первый сезон в Премьер-Лиге четверку. У меня есть моменты, над которыми надо работать, расти. Надеюсь, что в «Рубине» я стану еще сильнее и буду играть еще лучше", - сказал Сутормин.

Сутормин - воспитанник "Зенита" в прошедшем сезоне он играл в 25 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 1 ассиситом.

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