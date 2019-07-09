Сутормин поблагодарил "Рубин"

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Сутормин поблагодарил "Рубин"

Новичок "Зенита" Алексей Сутормин выразил благодарность "Рубину", из которого он как раз перебрался в питерский клуб.

Напомним, что казанцы в конце июня купили 25-летнего футболиста у "Оренбурга", однако спустя несколько дней хавбек уже активно вёл переговоры с "сине-бело-голубыми".

СМИ писали, что вопрос с переходом Сутормина из "Рубина" в "Зенит" решался на самом высоком уровне, в том числе при участии главы "Газпрома" Алексея Миллера.

"Спасибо за прекрасную неделю!" - написал игрок в комментариях под записью клуба из Татарстана в инстаграме.

Не пропустите: Сутормин прокомментировал свой скандальный переход из "Рубина" в "Зенит". | http://soccernews.ru
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