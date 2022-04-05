Сутормин продолжит выступать за "Зенит"
Фото: твиттер Алексея Сутормина/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" продлит контракт с полузащитником Алексеем Суторминым, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По сведениям источника, новоег соглашение футболиста с клубом будет действовать до лета 2025 года. Его нынешний контракт истекает в конце июня.
В нынешнем сезоне 28-летний Сутормин провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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