Сутормин прокомментировал ничью с "Уфой"
Фото: инстаграм Сутормина/Автор неизвестен
Игрок "Зенита" Алексей Сутормин после матча с "Уфой" (0:0) дал небольшой комментарий.
— Для "Зенита" этот матч турнирного значения не имел. Расскажите, как команда настраивалась на игру.
— Каждый хочет побеждать, и мы — не исключение, поэтому сегодня настраивались на победу. Жаль, что не получилось.
— В чем были сложности? Реализация подвела?
— И реализация подвела, и "Уфе" нужно отдать должное — команда хорошо и плотно оборонялась, они не давали нам свободных зон. Тем не менее у нас были моменты, которые нам нужно было использовать. Не получилось, и все вместе это привело к ничейному результату.
— Сегодня с первых минут на поле вышел довольно экспериментальный состав. Долго привыкали друг к другу?
— Да нет, мы готовились к этому. Мы все друг друга знаем, знаем наши лучшие качества и старались по максимуму их использовать.
— По ходу сезона вы конкурировали с Караваевым за позицию, но сегодня вы вдвоем играли на одном фланге. Комфортно ли вам друг с другом?
— Конечно, комфортно. Никаких проблем нет. Мы со Славой можем и заменить друг друга, и взаимопонимание у нас хорошее, так что все хорошо, – сказал Сутормин.
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