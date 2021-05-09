Сутормин прокомментировал ничью с "Уфой"

Фото: инстаграм Сутормина/Автор неизвестен

Игрок "Зенита" Алексей Сутормин после матча с "Уфой" (0:0) дал небольшой комментарий.

— Для "Зенита" этот матч турнирного значения не имел. Расскажите, как команда настраивалась на игру.

— Каждый хочет побеждать, и мы — не исключение, поэтому сегодня настраивались на победу. Жаль, что не получилось.

— В чем были сложности? Реализация подвела?

— И реализация подвела, и "Уфе" нужно отдать должное — команда хорошо и плотно оборонялась, они не давали нам свободных зон. Тем не менее у нас были моменты, которые нам нужно было использовать. Не получилось, и все вместе это привело к ничейному результату.

— Сегодня с первых минут на поле вышел довольно экспериментальный состав. Долго привыкали друг к другу?

— Да нет, мы готовились к этому. Мы все друг друга знаем, знаем наши лучшие качества и старались по максимуму их использовать.

— По ходу сезона вы конкурировали с Караваевым за позицию, но сегодня вы вдвоем играли на одном фланге. Комфортно ли вам друг с другом?

— Конечно, комфортно. Никаких проблем нет. Мы со Славой можем и заменить друг друга, и взаимопонимание у нас хорошее, так что все хорошо, – сказал Сутормин.

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