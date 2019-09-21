Сутормин прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Рубином"

Игрок "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, что думает о победном матче своей команды в рамках 10-го тура РПЛ с "Рубином"(5:0).

В этой встрече 25-летний хавбек забил два гола сопернику.

"Рад забить, сделал это наконец-то, надеюсь, это придаст уверенности, и в дальнейшем буду так же действовать, а то и лучше. Хорошо, что оказался там, где надо было. Будем двигаться дальше.

На поле не было такого ощущения, что залетает все. Просто понимали, что можем добыть крупную победу, и старались реализовать все, что у нас было. Хорошо, что выиграли дома с крупным счетом", - сказал Сутормин.

Напомним, что этим летом футболист перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а спустя несколько дней его выкупил "Зенит" за 50 тысяч рублей.

В активе Сутормина 8 матчей и два гола за команду.

25 сентября "Зенит" сыграет с "Енисеем" в рамках 1/16 финала Кубка России.

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