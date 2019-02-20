Сутормин прокомментировал слухи о возможном переходе в "Зенит"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался о слухах, сватающих его в питерский "Зенит".

"Не знаю, откуда эта информация появилась. Сам пришёл, прочитал новость и удивился. На сегодняшний день выходов на меня с предложением перейти куда-либо не было. Осталось три дня до конца трансферного окна в России и не думаю, что что-то может произойти. Более подробно надо у клуба спрашивать. Что касается будущего, то мне хочется расти как любому футболисту. Есть цель попасть в сборную. В топ-клубы, как в "Зенит" надо приходить готовым. Понятно, что никто не даст гарантий, что будешь играть. Но всё-таки не хочется переходить и сидеть на скамейке" - сказал 25-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что подписать Сутормина хочет главный тренер "Зенита" Сергей Семак. За счёт этого трансфера "сине-бело-голубые" рассчитывают усилить группировку игроков с российским паспортом.

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