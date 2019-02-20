Сутормин прокомментировал слухи о возможном переходе в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургоренбургалексей суторминтрансферы

Сутормин прокомментировал слухи о возможном переходе в "Зенит"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался о слухах, сватающих его в питерский "Зенит".

"Не знаю, откуда эта информация появилась. Сам пришёл, прочитал новость и удивился. На сегодняшний день выходов на меня с предложением перейти куда-либо не было. Осталось три дня до конца трансферного окна в России и не думаю, что что-то может произойти. Более подробно надо у клуба спрашивать. Что касается будущего, то мне хочется расти как любому футболисту. Есть цель попасть в сборную. В топ-клубы, как в "Зенит" надо приходить готовым. Понятно, что никто не даст гарантий, что будешь играть. Но всё-таки не хочется переходить и сидеть на скамейке" - сказал 25-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что подписать Сутормина хочет главный тренер "Зенита" Сергей Семак. За счёт этого трансфера "сине-бело-голубые" рассчитывают усилить группировку игроков с российским паспортом.

Не пропустите: На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Анжи" получил еще один денежный перевод

"Анжи" получил еще один денежный перевод

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов