Сутормин прокомментировал свой переход в "Зенит"

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Сутормин прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Алексей Сутормин высказался о своем трансфере в питерский клуб.

Напомним, что незадолго до трансфера в "Зенит" Сутормин только перешел в "Рубин".

"Ситуация получилась веселой. Благодарю "Рубин", что они нормально отреагировали на произошедшее. Хорошие взаимоотношения очень важны для меня", - заявил Сутормин.

Отметим, что "Зенит" выплатил за Сутормина 2,5 миллиона евро.

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