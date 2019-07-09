Сутормин прокомментировал свой скандальный переход из "Рубина" в "Зенит"

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Сутормин прокомментировал свой скандальный переход из "Рубина" в "Зенит"

Новичок "Зенита" Алексей Сутормин поделился эмоциями после перехода из "Рубина" в питерский клуб.

Напомним, что казанцы в конце июня купили 25-летнего футболиста у "Оренбурга", однако спустя несколько дней хавбек уже активно вёл переговоры с "сине-бело-голубыми".

СМИ писали, что вопрос с переходом Сутормина из "Рубина" в "Зенит" решался на самом высоком уровне, в том числе при участии главы "Газпрома" Алексея Миллера.

"Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определённость. Но затем узнал, что "Зенит" по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.

Это волнительно, но я верю в свои силы. Провёл хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Всё дело во мне - нужно работать, работать и ещё раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать её на поле, доказывать тренерам и расти. "Зенит" - лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге Чемпионов. Это не может не привлекать - это и есть рост, перспективы. Так что всё зависит от меня.

Рад вернуться, буду стараться сделать всё возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать всё, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов. Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать всё это!" - сказал Сутормин.

Не пропустите: "Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит". | http://soccernews.ru
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