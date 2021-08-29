Сутормин прокомментировал вызов в сборную России

Фото: инстаграм Сутормин/Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Чуть позже всё просто подтвердилось, после чего приехал в сборную. В какой-то степени был даже удивлён вызову — если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие", — цитирует Сутормина "Матч ТВ".

Напомним, что Сутормин был вызван в национальную команду вместо защитника "Краснодара" Сергея Петрова, который получил на тренировке травму голени.

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