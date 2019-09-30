Сутормин рассказал, что Дзюба часто подсказывает на поле партнерам по команде

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Сутормин рассказал, что Дзюба часто подсказывает на поле партнерам по команде

Хавбек "Зенит" Алексей Сутормин рассказа, что во время матчей форвард команды Артем Дзюба подсказывает партнерам по команде, а не ругает. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Журналист спросил у полузащитника, действительно ли Дзюба предъявляет претензии на поле своим партнерам по команде.

"Да нет, он подсказывает. Например, Артем всегда просит подавать, а ты стараешься иногда что-то другое придумать. Но это рабочий процесс.

Зная Артема, могу сказать, что это нормально. Но с его стороны всегда идет подсказ по игре. В матче с "Рубином" Артем как раз отдал передачу хорошую, оставалось только в ворота попасть", - сказал Сутормин.

"Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Дзюба в 11 матчах чемпионата России забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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