Сутормин рассказал, как его свадьба совпала с попаданием в расширенный список сборной России

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Сутормин рассказал, как его свадьба совпала с попаданием в расширенный список сборной России

Игрок "Зенита" и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как он собирался переносить свадьбу из-за попадения в расширенный список национальной команды.

По словам футболиста, торжество пришлось бы отложить во второй раз из-за возможных матчей и тренировок.

"Свадьбу мы с Мариной планировали за год, сначала назначили ее на 1 июня - на неделю раньше. Потом, когда появился календарь РПЛ, я понял, что на эти выходные у "Оренбурга" возможны стыковые матчи, поэтому лучше перенести и быть спокойным. Перенес и оказался в расширенном списке. Свадьбу можно было перенести еще раз, но Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я занимался своими делами - на моей карьере в сборной это никак не отразится", - сказал игрок.

Напомним, 14 мая 25-летний полузащитник был включен в расширенный список сборной России для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0). В окончательный состав футболист не вошел.

Отметим, что в матче 10-го тура чемпионата России "Зенита" с "Рубином" (5:0) футболист оформил дубль.

А еще: Семак высказался об игре Сутормина в матче с "Рубином"| http://soccernews.ru
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