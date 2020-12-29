Сутормин рассказал, как публикация интимного видео Дзюбы повлияла на игроков "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Алексей Сутормин признался, что скандал с участием экс-капитана команды Артёма Дзюбы положительно повлиял на настрой футболистов.
Напомним, что в начале ноября в интернете появился ролик, на котором 32-летний нападающий занимается мастурбацией. СМИ писали, что у игрока требовали 5 миллионов долларов за непубликацию компромата, но он отказался выполнять требования шантажистов.
"Сам день матча с "Краснодаром" выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео. Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артёма Дзюбы нас только ещё больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким. Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить. Так, считаю, и должно было быть. Хорошо, что всё получилось", - сказал Сутормин.
На следующий день после скандала "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 3:1, а Дзюба забил победный гол.
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