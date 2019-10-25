Сутормин рассказал о самом необычном случае встречи с болельщиками

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин ответил на вопросы болельщиков на телеконференции на "Зенит-ТВ".



Футболист рассказал, какую книгу хочет прочитать, что испытывает во время того, когда играет гимн Лиги Чемпионов, а также вспомнил необычный случай на улице.



"Хотелось бы прочитать книгу Клоппа, да и вообще футбольные биографии в ближайшем будущем.

Какие чувства испытываем, когда играет гимн Лиги чемпионов? Не описать словами. Космос.

Самый необычный случай, когда узнали на улице? Я ел шоколадку в центре, и ребята так прошли мимо, и видимо не поверили, что я могу есть шоколадку… Развернулись, подошли. "А вы Алексей?", - сказал футболист.

Сутормин перешел в "Зенит" этим летом. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, отметившись 2 голами.

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