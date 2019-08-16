Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургалексей сутормин

Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин ответил на вопросы о пребывании в питерском клубе.

"Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть ещё над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше. Я уже привык к партнёрам по средней линии. Надо ещё только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя. В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьёзностью", - сказал Сутормин.

Напомним, что "Зенит" купил 25-летнего хавбека у "Рубина" за 3 миллиона евро. За неделю до трансфера казанский клуб приобрёл игрока у "Оренбурга" за 2 миллиона.

В стартовавшем сезоне Сутормин провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Зенит" может купить воспитанника ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов