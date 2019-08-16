Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин ответил на вопросы о пребывании в питерском клубе.

"Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть ещё над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше. Я уже привык к партнёрам по средней линии. Надо ещё только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя. В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьёзностью", - сказал Сутормин.

Напомним, что "Зенит" купил 25-летнего хавбека у "Рубина" за 3 миллиона евро. За неделю до трансфера казанский клуб приобрёл игрока у "Оренбурга" за 2 миллиона.

В стартовавшем сезоне Сутормин провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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