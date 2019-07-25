Сутормин сделал заявление о своей адаптации в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургалексей сутормин

Сутормин сделал заявление о своей адаптации в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин порассуждал о том, насколько ему удалось освоиться в питерском клубе.

"Считаю, всё идёт хорошо, но прошло ещё относительно мало времени. Главное - тренироваться и отдаваться на поле. Партнёры хорошие, тренерский штаб - тоже, тут не может быть вопросов", - сказал Сутормин.

"Зенит" объявил о переходе 25-летнего хавбека из "Рубина" 8 июля. Сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

В составе "сине-бело-голубых" Сутормин провёл уже два матча, результативными действиями не отличался.

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