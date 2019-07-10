Сутормин выбрал игровой номер в "Зените"

Новичок "Зенита" Алексей Сутормин выбрал номер, под которым он будет выступать за питерскую команду.

25-летний футболист отдал предпочтение цифре "91". Стоит отметить, что в новейшей истории клуба никто не играл под этим номером.

По данным Transfermarkt, "Зенит" купил Сутормина у "Рубина" за 2,5 миллиона евро, а казанцы за неделю до этого приобрели игрока у "Оренбурга" за 2 миллиона.

При этом официальные лица утверждают, что "Рубин" не успел зарегистрировать трансфер хавбека, поэтому "Зенит" вёл переговоры с "Оренбургом".

СМИ писали, что вопрос с переходом Сутормина решался на самом высоком уровне, в том числе при участии главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Не пропустите: Президент РПЛ оценил законность трансфера Сутормина из "Рубина" в "Зенит". | http://soccernews.ru