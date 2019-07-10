Сутормин выбрал игровой номер в "Зените"
Новичок "Зенита" Алексей Сутормин выбрал номер, под которым он будет выступать за питерскую команду.
25-летний футболист отдал предпочтение цифре "91". Стоит отметить, что в новейшей истории клуба никто не играл под этим номером.
По данным Transfermarkt, "Зенит" купил Сутормина у "Рубина" за 2,5 миллиона евро, а казанцы за неделю до этого приобрели игрока у "Оренбурга" за 2 миллиона.
При этом официальные лица утверждают, что "Рубин" не успел зарегистрировать трансфер хавбека, поэтому "Зенит" вёл переговоры с "Оренбургом".
СМИ писали, что вопрос с переходом Сутормина решался на самом высоком уровне, в том числе при участии главы "Газпрома" Алексея Миллера.
Не пропустите: Президент РПЛ оценил законность трансфера Сутормина из "Рубина" в "Зенит". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20