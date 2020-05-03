Сутормин выразил надежду на возобновление чемпионата России
Хавбек "Зенита" Алексей Сутормин высказался по поводу возможного возобновления сезона РПЛ. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Все мы соскучились по футболу, хочется вернуться на поле и радовать болельщиков. Первую неделю получали индивидуальные занятия, но потом начали работать командой в программе Zoom, надеюсь, вскоре мы продолжим это делать на поле. Никогда ранее столько времени дома не проводил, такой простой впервые.
Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность - нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти.
Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких", - сказал Сутормин.
Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. В России Covid-19 заражены около 134 тысяч человек.
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|Команда
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