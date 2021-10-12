Сутормин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Алексея Сутормина/Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением об отсутствии своего одноклубника Артема Дзюбы в национальной команде в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Допускаю, что у Артема были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, всё сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше. Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артём набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать своё состояние", - приводит слова Сутормина "Чемпионат".

Сборная России без Дзюбы добилась побед над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи ЧМ-2022. Впрочем, форвард отказался от вызова в национальную команду, сославшись на неоптимальную форму.

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