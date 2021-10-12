Сутормин высказался по поводу завышенных зарплат в российском футболе

Фото: инстаграм Сутормина/Автор неизвестен

Хавбек сборной России и питерского "Зенита" Алексей Сутормин поделился мнением о том, что много людей видят зарплаты российских игроков слишком высокими в соотношении с их уровнем.

"Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату. Это же согласовывается с клубом. Никто ж не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов.

Дай бог, чтобы каждый в нашей стране получал хорошую зарплату", – заявил Сутормин.

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