Сутормин ярко высказался о незасчитанном голе "Зенита" в ворота "Бетиса"

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Алексей Сутормин поделился мыслями о том, что судейская бригада отменила взятие ворот "Бетиса" в компенсированное время к ответному стыковому матчу плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что гол после навеса с фланга забил Дмитрий Чистяков, однако его не засчитали из-за фола Александра Ерохина, который определили с помощью VAR.

В итоге игра завершилась нулевой ничьей, что привело к вылету "сине-бело-голубых" из турнира.

"Саня [Ерохин] сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но когда забили такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его. Конечно, у них была возможность отменить этот гол, и, к сожалению, они ею воспользовались", - сказал Сутормин.

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