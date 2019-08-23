Сутормин заплатит своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин заявил, что хочет отблагодарить своего первого тренера, с которым он работал в академии "Строгино". Об этом сообщает "Р-Спорт"



"Решил перевести своему первому тренеру - Александру Ивановичу Грекову - деньги. Он уже не работает в академии "Строгино", но это тот человек, которому я очень многим обязан. Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности", - сказал игрок.

25-летний Сутормин 29 июня перешел в "Рубин" из "Оренбурга", однако через несколько дней стало известно, что на футболиста претендует "Зенит".



В начале июля "Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом.



Вчера, 20 августа, стало известно, что петербургский клуб заплатил за трансфер полузащитника 50 тысяч рублей.



Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

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