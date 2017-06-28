Свадьба Месси состоится в окрестности с повышенной преступностью

Свадьба форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с его подругой Антонеллой Роккуццо состоится в его родном городе Росарио рядом с окрестностью с повышенной преступностью.

Как информирует football.fr, главные торжества по случаю бракосочетания аргентинца состоятся в одном из лучших отелей города, который расположен рядом с районом, который славится тем, что он практически не контролируется правоохранительными органами. Учитывая это, Месси нанял для слежения за порядком на своей свадьбе 200 охранников.

Напомним, Месси не пригласил на свадьбу Марадону. | soccernews.ru