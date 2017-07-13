Свен Бендер стал игроком "Байера"

Леверкузенский "Байер" в своём твиттере объявил о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Свена Бендера.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. 28-летний футболист заключил с "фармацевтами" контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что за "Байер" выступает Ларс Бендер - брат-близнец Свена Бендера.

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