Свен Бендер стал игроком "Байера"
Леверкузенский "Байер" в своём твиттере объявил о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Свена Бендера.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. 28-летний футболист заключил с "фармацевтами" контракт до лета 2021 года.
Стоит отметить, что за "Байер" выступает Ларс Бендер - брат-близнец Свена Бендера.
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|Команда
|М
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|34
|82
|2
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|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
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|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
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|Дармштадт 98
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