Свен-Йоран Эрикссон стал тренером сборной Филиппин
Известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон возглавил сборную Филиппин.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, с 70-летним тренером было подписано полугодичное соглашение. Отмечается, что Эрикссон займется подготовкой сборной к Кубку Азии.
Напомним, что Эрикссон уже возглавлял сборные Англии и Мексики, а последним место его работы был китайский "Шэньчжэнь".
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