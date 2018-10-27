Свен-Йоран Эрикссон стал тренером сборной Филиппин

Теги филиппинысвен-йоран эрикссон

Свен-Йоран Эрикссон стал тренером сборной Филиппин

Известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон возглавил сборную Филиппин.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, с 70-летним тренером было подписано полугодичное соглашение. Отмечается, что Эрикссон займется подготовкой сборной к Кубку Азии.

Напомним, что Эрикссон уже возглавлял сборные Англии и Мексики, а последним место его работы был китайский "Шэньчжэнь".

Читайте также: Футбол XXI века: "Барселона" (2003-2007). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Group A М О
1 Южная Корея Южная Корея 3 9
2 Австралия Австралия 3 6
3 Оман Оман 3 3
4 Кувейт Кувейт 3 0
Group B М О
1 Китай (КНР) Китай (КНР) 3 9
2 Узбекистан Узбекистан 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Group C М О
1 Иран Иран 3 9
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 6
3 Бахрейн Бахрейн 3 3
4 Катар Катар 3 0
Group D М О
1 Япония Япония 3 9
2 Ирак Ирак 3 6
3 Иордан Иордан 3 3
4 Палестина Палестина 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов