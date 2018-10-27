Свен-Йоран Эрикссон стал тренером сборной Филиппин

Известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон возглавил сборную Филиппин.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, с 70-летним тренером было подписано полугодичное соглашение. Отмечается, что Эрикссон займется подготовкой сборной к Кубку Азии.

Напомним, что Эрикссон уже возглавлял сборные Англии и Мексики, а последним место его работы был китайский "Шэньчжэнь".

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