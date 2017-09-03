Сверхмотивированная сборная Нидерландов готовится взять реванш у команды Болгарии

Нидерланды – Болгария

Стадион: "Амстердам Арена" (Нидерланды)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Центральная встреча 8 тура группы "А" европейского отбора к чемпионату мира в России пройдет на "Амстердам Арене", где сборная Нидерландов примет команду Болгарии. Как ни странно, но за последние 50 лет соперники 7 раз встречались между собой и в этих матчах перевес на стороне болгар. Лучшую позицию в группе подопечные Петара Хубчева имеют и на данный момент. Для того чтобы продолжить борьбу за путевку на Мундиаль "оранжевым" нужно исключительно побеждать в предстоящей игре.

Сборная Нидерландов стоит на пороге провала во второй кряду отборочной компании, и пропуска крупного турнира. Вслед за пролетом мимо Евро-2016, подопечные Дика Адвоката в шаге от пропуска и чемпионата мира 2018 года. После 7 туров отбора в активе "оранжевых" 10 очков и 4 место в турнирной таблице группы. В тоже время, отставание от идущих на 2 и 3 местах сборных Швеции и Болгарии составляет всего 3 и 2 балла соответственно. С обеими командами "летучие голландцы" сыграют дома.

Впрочем, вызывает вопрос не столько положение сборной Нидерландов в таблице, сколько игра команды. Так несколько дней назад подопечные Дика Адвоката были вчистую разбиты под Парижем сборной Францией (0:4). У команд своего уровня за последний год "оранжевые" не выиграли ни разу.

Болгария, провалив старт отборочного цикла, в 2017 году несколько поправила свое турнирное положение в таблице за счет домашних побед над Нидерландами (2:0) в марте и Швецией (3:2) в последнем туре. Однако выездные встречи подопечным Петара Хубчева не удаются. Последняя победа в гостях была еще в марте прошлого года над Македонией (2:0). После чего последовали пять кряду поражений. Тем не менее "львы" сохраняют реальные шансы на поездку в Россию.

После поражения во Франции Дик Адвокат скорее всего прибегнет к ротации состава, так как игра "оранжевых" в прошлый четверг вряд ли устроила наставника сборной Голландии. Единственное, что с уверенностью можно сказать, что в воскресенье на поле не выйдет удаленный в матче с французами Кевин Стротман.

Петар Хубчев удивил выбором игроков на матчи отбора с Швецией и Голландией, вызвав в распоряжение национальной команды ряд новых необстрелянных футболистов в матчах за сборную. Но как показала игра со шведами, наставник болгарской команды поступил правильно, яркий пример игра голкипера Илиева. Вряд ли Хубчев будет менять победный состав, без веских причин на это.

Интересные факты противостояния Нидерландов и Болгарии:

Болгария проиграла все гостевые матчи текущего отбора

В рейтинге ФИФА Нидерланды опережают соперника на 16 позиций

Болгария имеет перевес в очных встречах (+3=2–2)

Матч первого круга текущего отбора в марте этого года завершился победой "львов" (2:0)

Ориентировочные составы на игру:

Нидерланды: Силлессен – Блинд, Де Врей, Худт, Фоссу-Менса, Вейналдум, Снейдер, Депай, Промес, Робен, Янссен.

Болгария: Илиев – Занев, Божиков, Чорбаджинский, Манолев, С.Попов, Чочев, Костадинов, Славчев, Миланов, И.Попов.

Прогноз на матч Нидерланды – Болгария:

Нидерландам отступать некуда, нужна не только победа, но и о разнице мячей стоит позаботиться – в итоге этот компонент может оказаться решающим, потому как по очкам обойти оппонентов голландцы вряд ли смогут. И визит Болгарии в такой ситуации удобен для «оранжевых» — про проблемы болгар в гостевых встречах мы упомянули, к тому же, в обороне подопечные Хубчева выглядят печально (команда уже пропустила 14 мячей).

Букмекеры считают хозяев поля очевидными фаворитами матча, предлагая на победу "летучих голландцев" коэффициент 1.25. В болгар, мягко говоря, никто не верит (коэффициент на успех гостей от 10 баллов и выше). А вот ничейный исход допускается (коэффициент равен 5.75 баллам).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Дубль Андрея Ярмоленко приносит Украине уверенную победу над Турцией