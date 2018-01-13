Сверхрезультативный первый тайм и победный гол в концовке: "Чавес" сильнее "Витории Гимараэш"

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Сверхрезультативный первый тайм и победный гол в концовке: "Чавес" сильнее "Витории Гимараэш"

В рамках 18-го тура чемпионата Португалии "Чавес" и "Витория Гимараэш" устроили настоящую голевую феерию. Ещё в первом тайме команды забили в ворота друг друга по три мяча, но потом взяли паузу. Развязка же наступила на последних минутах - хозяева реализовали пенальти и добыли итоговую победу.

"Чавес" - "Витория Гимараэш" - 4:3

Голы: Уртадо, 10 - 0:1, Рафинья, 16 - 0:2, Педру Тиба, 35 (пенальти) - 1:2, Давидсон, 38 - 2:2, Талло, 39 - 2:3, Давидсон, 44 - 3:3, Педру Тиба, 90 (пенальти) - 4:3.

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