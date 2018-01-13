Сверхрезультативный первый тайм и победный гол в концовке: "Чавес" сильнее "Витории Гимараэш"
В рамках 18-го тура чемпионата Португалии "Чавес" и "Витория Гимараэш" устроили настоящую голевую феерию. Ещё в первом тайме команды забили в ворота друг друга по три мяча, но потом взяли паузу. Развязка же наступила на последних минутах - хозяева реализовали пенальти и добыли итоговую победу.
"Чавес" - "Витория Гимараэш" - 4:3
Голы: Уртадо, 10 - 0:1, Рафинья, 16 - 0:2, Педру Тиба, 35 (пенальти) - 1:2, Давидсон, 38 - 2:2, Талло, 39 - 2:3, Давидсон, 44 - 3:3, Педру Тиба, 90 (пенальти) - 4:3.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
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|2
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|15
|39
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|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
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|Морейренсе ФК
|15
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|Эшторил
|15
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|Витория Сетубал
|15
|10