Свести старые счеты: "Монако" принимает "Порту"
"Монако" – "Порту"
Стадион: "Луи II"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
После ничьей с "Лейпцигом" чемпион Франции "Монако" постарается добыть первую победу в Лиге чемпионов в матче против "Порту". "Монегаски" этим летом по традиции лишились почти всех лидеров, продав игроков на 160 миллионов, не считая Киллиана Мбаппе, который ушел в аренду в ПСЖ, но парижане будут обязаны выкупить форварда за 145 миллионов евро, еще 35 миллионов "Монако" может получить в качестве бонусов. "Монегаски" практически каждый сезон устраивают массовую распродажу, но при этом находят новых качественных игроков, а также молодых талантов, которые раскрываются в клубе, а затем продаются за огромные деньги. Именно "Монако" на данный момент зарабатывает на трансферах больше всех в мире.
Этим летом клуб пополнили как молодые и талантливые ребята, среди которых выделяются Тилеманс, Бальде Кейта, Диахаби, так и достаточно опытные Бенальо, Йоветич, Геззаль. В чемпионате Франции "Монако" продолжает находиться на первых ролях, в стартовых турах проигран только один матч, команда Жардима находится на второй строчке, проигрывая ПСЖ только одно очко, при этом красно-белые не изменяют себе, играя в зрелищный атакующий футбол, лучший бомбардир команды Фалькао уже забил 12 голов.
"Порту" в первом туре проиграл турецкому "Бешикташу" и на данный момент занимает последнее место в группе, португальцы ранее славились своими гениальными трансферами, когда за небольшие деньги они находили в Южной Америке будущих звезд мирового футбола, а затем перепродавали их, попутно достаточно стабильно выступая в еврокубках. Затем "Порту" уступил пальму первенства по этому показателю своему сегодняшнему сопернику. "Драконы" стали все чаще промахиваться с трансферами. Последние приобретения, которые принесли команде достаточно серьезные деньги, были сделаны пять лет назад, когда были куплены Алекс Сандро, Данило, Джексон Мартинес. Все трое очень хорошо играли за "Порту", в дальнейшем защитники продолжили прогрессировать, сейчас они выступают за "Ювентус" и "Манчестер Сити" соответственно. Мартинес же погнался за деньгами в Китай, испортив себе карьеру.
Затем "Порту" зачем-то переключился на европейский и африканский рынок, в 2014 году были куплены Браими, Абубакар, Мартинс Инди и Адриан Лопес, которые явно не заинтересуют топовые клубы. Инди в итоге продали в "Сток", Адриан метается по арендам, Абубакар прошлый сезон провел в "Бешикташе", но затем снова вернулся в Португалию. Браими выступает стабильнее всех, однако статистику имеет среднюю, к тому же ему уже 27. Стоит сказать, что "Порту" действительно стал брать более опытных игроков, которые уже вряд ли раскроются в силу возраста. Перепродать их очень сложно. В 2015 году клуб и вовсе пополнили ветераны Касильяс, Макси Перейра, Освальдо, а также возрастные Лайюн и Буэно. Также португальцы выложили большие деньги за француза Имбулу, который провалил стартовые матчи и уже через полгода был продан в "Сток Сити". Не лучшую трансферную кампанию "Порту" провел и в прошлом сезоне, а в этом году и вовсе купил только одного Оливера Торреса.
Отражением провальных трансферов являются результаты: команда не выигрывает чемпионат четыре года подряд, все это время золото забирает "Бенфика", также "Порту" пропускал вперед и "Спортинг".
В Лиге чемпионов "Порту" дважды за четыре года не выходил из группы, в плей-офф удавалось пройти только когда "драконам" откровенно везло с жеребьевкой. В 2014 году попались "Шахтер", "Атлетик" и БАТЭ, а в 1/8 финала – "Базель". В прошлом же розыгрыше у "Порту" также была слабейшая группа, где были "Лестер", "Копенгаген" и "Брюгге".
В текущем сезоне португальцы также рискуют прекратить борьбу за трофей уже на групповом этапе, команда проиграла дома 1:3 "Бешикташу", теперь же их проверит на прочность чемпион Франции.
Интересные факты противостояния:
В 2004 году команды встретились в финале Лиги чемпионов, "Порту" выиграл матч со счетом 3:0 и завоевал трофей.
"Монако" никогда ранее не проигрывал на своем поле португальским клубам.
Ориентировочные составы:
"Монако": Бенальо; Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорж; Лопеш/Геззаль, Фабиньо, Жоау Моутинью, Лемар; Йоветич, Фалькао
"Порту": Касильяс; Рикарду, Фелипе, Маркано, Теллеш; Корона, Данило, Оливер Торрес, Брахими; Марега, Абубакар.
Прогноз на матч:
"Монако" – фаворит матча, команда Жардима постарается отомстить "Порту" за поражение в финале Лиги чемпионов 2003/2004. Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 2.00, на ничью - 3.80, на гостей – 3.60.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: За лидерство группы F: "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"
-
Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?
-
Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
-
"Драконы" просыпаются: "Порту" разгромил "Монако" на его поле
-
Мадридцы снова в деле: "Реал" обыгрывает дортмундскую "Боруссию"
Лента новостей
-
Самедов: "Со мной ничего серьезного, просто спазм"
-
Де Брюйне: "Шахтер" недооценивают в Европе"
-
Бен Йеддер: "Хет-трик посвящаю жене, семь и друзьям, которые были на стадионе"
-
Роналду: "Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле?"
-
Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"
-
Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"
-
Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?
-
Фонсека: "Мы должны гордиться тем, что смогли показать такой футбол"
-
Каррера опроверг травмы Попова и Самедова
-
Хендерсон: "Мы разочарованы, "Ливерпуль" должен был выигрывать"
-
Гончаренко ответил на слова Моуринью о сильнейшем ЦСКА
-
"Халл" – "Престон" - 1:2 (обзор)
-
Кейн повторил достижение Стивена Джеррарда
-
Каррера: "Мы сделали максимум из того, что могли"
-
АПОЭЛ – "Тоттенхэм" - 0:3, "Бешикташ" – "РБ Лейпциг" - 2:0 (обзоры)
-
"Севилья" – "Марибор" - 3:0, "Наполи" – "Фейеноорд" - 3:1 (обзоры)
-
Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
-
Клопп: "У "Ливерпуля" были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь"
-
Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" теряет Реброва, Попова и Самедова
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|2
|ЦСКА Москва
|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Андерлехт
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|3
|Рома
|1
|1
|4
|Карабах
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|1
|3
|2
|Спортинг Лиссабон
|1
|3
|3
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|4
|Ювентус
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0