Свести старые счеты: "Монако" принимает "Порту"

"Монако" – "Порту"

Стадион: "Луи II"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

После ничьей с "Лейпцигом" чемпион Франции "Монако" постарается добыть первую победу в Лиге чемпионов в матче против "Порту". "Монегаски" этим летом по традиции лишились почти всех лидеров, продав игроков на 160 миллионов, не считая Киллиана Мбаппе, который ушел в аренду в ПСЖ, но парижане будут обязаны выкупить форварда за 145 миллионов евро, еще 35 миллионов "Монако" может получить в качестве бонусов. "Монегаски" практически каждый сезон устраивают массовую распродажу, но при этом находят новых качественных игроков, а также молодых талантов, которые раскрываются в клубе, а затем продаются за огромные деньги. Именно "Монако" на данный момент зарабатывает на трансферах больше всех в мире.

Этим летом клуб пополнили как молодые и талантливые ребята, среди которых выделяются Тилеманс, Бальде Кейта, Диахаби, так и достаточно опытные Бенальо, Йоветич, Геззаль. В чемпионате Франции "Монако" продолжает находиться на первых ролях, в стартовых турах проигран только один матч, команда Жардима находится на второй строчке, проигрывая ПСЖ только одно очко, при этом красно-белые не изменяют себе, играя в зрелищный атакующий футбол, лучший бомбардир команды Фалькао уже забил 12 голов.

"Порту" в первом туре проиграл турецкому "Бешикташу" и на данный момент занимает последнее место в группе, португальцы ранее славились своими гениальными трансферами, когда за небольшие деньги они находили в Южной Америке будущих звезд мирового футбола, а затем перепродавали их, попутно достаточно стабильно выступая в еврокубках. Затем "Порту" уступил пальму первенства по этому показателю своему сегодняшнему сопернику. "Драконы" стали все чаще промахиваться с трансферами. Последние приобретения, которые принесли команде достаточно серьезные деньги, были сделаны пять лет назад, когда были куплены Алекс Сандро, Данило, Джексон Мартинес. Все трое очень хорошо играли за "Порту", в дальнейшем защитники продолжили прогрессировать, сейчас они выступают за "Ювентус" и "Манчестер Сити" соответственно. Мартинес же погнался за деньгами в Китай, испортив себе карьеру.

Затем "Порту" зачем-то переключился на европейский и африканский рынок, в 2014 году были куплены Браими, Абубакар, Мартинс Инди и Адриан Лопес, которые явно не заинтересуют топовые клубы. Инди в итоге продали в "Сток", Адриан метается по арендам, Абубакар прошлый сезон провел в "Бешикташе", но затем снова вернулся в Португалию. Браими выступает стабильнее всех, однако статистику имеет среднюю, к тому же ему уже 27. Стоит сказать, что "Порту" действительно стал брать более опытных игроков, которые уже вряд ли раскроются в силу возраста. Перепродать их очень сложно. В 2015 году клуб и вовсе пополнили ветераны Касильяс, Макси Перейра, Освальдо, а также возрастные Лайюн и Буэно. Также португальцы выложили большие деньги за француза Имбулу, который провалил стартовые матчи и уже через полгода был продан в "Сток Сити". Не лучшую трансферную кампанию "Порту" провел и в прошлом сезоне, а в этом году и вовсе купил только одного Оливера Торреса.

Отражением провальных трансферов являются результаты: команда не выигрывает чемпионат четыре года подряд, все это время золото забирает "Бенфика", также "Порту" пропускал вперед и "Спортинг".

В Лиге чемпионов "Порту" дважды за четыре года не выходил из группы, в плей-офф удавалось пройти только когда "драконам" откровенно везло с жеребьевкой. В 2014 году попались "Шахтер", "Атлетик" и БАТЭ, а в 1/8 финала – "Базель". В прошлом же розыгрыше у "Порту" также была слабейшая группа, где были "Лестер", "Копенгаген" и "Брюгге".

В текущем сезоне португальцы также рискуют прекратить борьбу за трофей уже на групповом этапе, команда проиграла дома 1:3 "Бешикташу", теперь же их проверит на прочность чемпион Франции.

Интересные факты противостояния:

В 2004 году команды встретились в финале Лиги чемпионов, "Порту" выиграл матч со счетом 3:0 и завоевал трофей.

"Монако" никогда ранее не проигрывал на своем поле португальским клубам.

Ориентировочные составы:

"Монако": Бенальо; Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорж; Лопеш/Геззаль, Фабиньо, Жоау Моутинью, Лемар; Йоветич, Фалькао

"Порту": Касильяс; Рикарду, Фелипе, Маркано, Теллеш; Корона, Данило, Оливер Торрес, Брахими; Марега, Абубакар.

Прогноз на матч:

"Монако" – фаворит матча, команда Жардима постарается отомстить "Порту" за поражение в финале Лиги чемпионов 2003/2004. Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 2.00, на ничью - 3.80, на гостей – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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