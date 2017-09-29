Свежие фото аварии с участием Агуэро

В сети интернет появились фото с аварии, в которой побывал форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Отметим, что избежать более серьезных повреждений футболисту помогло то, что он был пристегнут ремнем безопасности.

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