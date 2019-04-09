Свидетель Бобкова: "Кокорин - святоша, ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик"
Сегодня, 9 апреля, проходит суд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Одним из свидетелей была Екатерина Бобкова, которая была в компании спортсменов в день, когда они избили в кофейне чиновника Минпромторга Дениса Пака.
"Саша - святоша. До этого я их не видела четыре года. Иногда в клубах пересекались. Он ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик. Как не переживать за его судьбу? Но это не влияет на мои слова. Я говорю вам правду.
Был ли сговор? Они из кафе даже вышли по отдельности, какой сговор. Обычная уличная драка, я такие каждый день вижу. У меня сосед жену избивает, его не сажают", - сказала Бобкова.
Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.
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