Свидетель Григорян: "Соловчук назвал Кокорина и Мамаева петухами"
Карен Григорян, который оказался свидетелем и избиения водителя Виталия Соловчука нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, рассказал о деталях конфликта.
"Начался разговор на повышенных тонах. Они друг на друга кричали, я спросил у девочки, мол, что случилось. Она сказала, что они сели к нему в машину, думали, что таксист, а он сказал: "Я таких петухов не вожу". Водитель сначала ударил Мамаева в область челюсти. Мамаев хотел ударить его в ответ, но не попал. Кокорин-старший пытался их разнять, водитель начал убегать. Кокорин-младший за ним побежал", - приводят слова Григоряна российские СМИ.
Напомним, что в результате избиения Григорян получил сотрясение мозга и травмы головы. Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве. Последние полгода они содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка".
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