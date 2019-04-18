Свидетель: "Кокорин и Мамаев били Соловчука с криками: "Ты знаешь, кто мы?"
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова дала показания по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которые в прошлом году избили ее водителя Виталия Соловчука.
"Виталий пояснил, что, когда он высадил меня, припарковался около клуба. К нему села неизвестная девушка, которую он в корректной форме попросил выйти. Они вышла. Затем он услышал звук разбитого стекла и вышел из машины. Там была компания людей, которая шумно выражалась в адрес Виталия. Парни напали на него и подвергли избиению. Кто-то использовал фразу: "Ты знаешь, кто мы?" После Виталий вырвался и подъехал обратно к студии, откуда вызвал скорую. Его увезли в больницу. Я как собственник авто написала заявление. Я видела кровь в части салона автомобиля", - приводят слова Ушаковой российские СМИ.
Напомним, что инцидент произошел в центре Москвы в октябре 2018 года. В результате действий Кокорина и Мамаева также пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.
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