Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаев

Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева

Бариста кафе "Кофемания" Андрей Андрацкин, который является свидетелем в судебном заседании по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал подробности произошедшего в заведении.

"Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею, в какой форме. Были ли обвиняемые пьяными? Либо они по жизни неадекватные. Мы же все понимаем, как ведут себя пьяные люди. Самым агрессивным был Кирилл Кокорин. Он выпрыгивал из-за спины и бил человека в костюме. Кого-то другого, не Пака. Видел ли я этот удар? Видел. Он ударил кулаком. Целился в лицо, а попал не знаю куда", - сказал свидетель.

Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу Кокорина и Мамаева, которые обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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