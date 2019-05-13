Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринпавел мамаевкраснодар

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы
Екатерина Бобкова, выступавшая на суде в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, получила серьезные травмы в результате падения из окна, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, инцидент произошел в отеле Праге, где отдыхала девушка. У него обнаружены переломы ребер и таза, контузия легких и другие повреждения. Врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы.

На суде Бобкова рассказывала, что она пыталась защитить водителя Виталия Соловчука, которого избивали Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл.

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