Свидетель рассказал о ЧП в полицейском участке, в котором умер футболист

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Свидетель рассказал о ЧП в полицейском участке, в котором умер футболист

Алексей Павленко, который был сокамерником погибшего футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова, рассказал, что произошло в полицейском участке в день гибели игрока.

"Меня когда привезли в отдел, отпечатки сняли, я еще сидел в коридоре на стуле. А он был в другой камере напротив. Там с мужиком тоже конфликт у них какой-то был. Уже ночь была. Его забросили ко мне. Он пытался что-то со мной общаться, но мне с ним было неинтересно.

В дверь долбился. Он долго долбился, конкретно так. Типа: "Я ее достану, чтобы там". Ну, короче, у него агрессия пошла, что он ментов ненавидит — вот такая вот по пьянке. Он отошел от меня. У него была пластиковая бутылка с водой. Там просто оборвалась видеокамера. По ходу он кидал в нее.

Могу ли утверждать, что полицейские прилагали силу? Нет. Они нормально. Просили его успокоиться, лечь спать, а ему пофиг. Они втроём зашли, заломили его и пристегнули наручниками. Я попросился выйти в туалет, покурить. Они меня сразу вывели, дверь закрыли. Он остался там один", — приводит слова Павленко Telegram-канал BAZA.

Ранее в заявлении полиции смерть Вшивкова была представлена в качестве вины самого потерпевшего. По данным полицейских, футболист в отделе полиции специально повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а затем умер в больнице. При этом, родственники Вшивкова обвиняют в его гибели сотрудников полиции.

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