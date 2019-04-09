Свидетель рассказала, за что Кокорин ударил Пака в кафе

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Свидетель рассказала, за что Кокорин ударил Пака в кафе

Свидетель Екатерина Бобкова рассказала, что произошло в кафе "Кофемания" в октябре прошлого года между нападающим "Зенита" Александром Кокориным и чиновником Денисом Паком.

"Мы пошли в угол, в самый конец зала. Пришел Пак, сел за столиком рядом. Когда мы пришли, в этом углу никого не было. Ребята просто пели песню Gangnam Style. Пак закрыл ноутбук и спросил: "Надо мной смеетесь?" Александр Кокорин сказал: "Извините Вы похожи на этого певца". Пак в ответ назвал нас ****** [уродами].

Саша спросил, кого он назвал ****** [уродами]. Сначала он хотел к нему подсесть и поговорить. Пак повторил свои слова и за это получил стулом", - приводят слова Бобковой российские СМИ.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.

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