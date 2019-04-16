Свидетель: "В субботу был матч "Зенит" - "Краснодар", а в воскресенье утром Кокорин и Мамаев были уже в кафе"

Александр Вилюнов, свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина дал показания во время судебного процесса над футболистами, избившими трех человек в Москве.

"Для этого дня и времени суток их компания вела себя очень шумно. В чем была суть конфликта я не знаю. Все было очень громко.

Узнал ли я футболистов? Вечером смотрел футбол "Зенит" – "Краснодар", а утром увидел их в ресторане. Был очень удивлен! Как так быстро?!" - приводят слова Вилюнова российские СМИ.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука утром 8 октября 2018 года. В тот же день они устроили драку в кофейне "Кофемания" и причинили телесные повреждения чиновнику Денису Паку и генеральному директору "НАМИ" Сергею Гайсину.

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