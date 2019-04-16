Свидетель: "Водитель Соловчук бычил на Кокорина и Мамаева"

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Свидетель: "Водитель Соловчук бычил на Кокорина и Мамаева"

Охранник клуба "Эгоист" Андрей Козлов, являющийся свидетелем по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, что пострадавший от их действий водитель Виталий Соловчук сам спровоцировал потасовку.

"В какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить. И ключевое здесь – кто кого толкнул. 

Ссора началась из-за слова петух. Они спрашивали, за что водитель назвал их петухами. Кто первый толкнул? Мне показалось, что водитель - Мамаева. Дальше был кипиш. Побежали водитель, Мамаев и парень в белой кофте, молодой. 

Как водитель бычил? Он дерзко себя вел, они его нормально спрашивали, а он: "А чо, а чо, ничо", - приводят слова Козлова российские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел в центре Москвы в октябре 2018 года. В результате действий Кокорина и Мамаева также пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Не пропустите: В суде сообщили характер повреждений Гайсина, который пострадал от Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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