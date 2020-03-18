Свидетельница по делу Кокорина-Мамаева устроила скандал с врачами

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Свидетельница по делу Кокорина-Мамаева устроила скандал с врачами

Екатерина Бабкова, свидетельница по уголовному делу с участием полузащитника "Ростова" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, попала в скандал с врачами, сообщает Telegram-канал Mash.

Бабкова проводила время с актером Кириллом Емельяновым, который много выпил и уснул. Девушка вызвала санитаров, которых проснувшийся артист избил. После этого на место инцидента приехала полиция, представителям которой Емельянов принялся грубить и угрожать.

В данный момент Емельянов задержан, а Бабкова дает показания в качестве свидетеля.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин и Мамаев избили трех человек в Москве. Одной из свидетельниц происшествия была Бабкова.

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