Свинов объяснил, почему перешёл в "Спартак"
Фото инстаграм "Спартака"
Новый вратарь московского "Спартака" Илья Свинов рассказал о своём выборе в пользу "красно-белых".
"Будем работать, хорошая конкуренция. Тренерский штаб не враги себе, сделают правильные выводы. Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становится сильнее. От таких предложений не отказываются. "Спартак" - великий клуб.
Меня рекомендовал Ребров? Не знаю. Но я могу обратиться к нему по любому вопросу. По личному и по-спортивному", - сказал Свинов.
В декабре "Спартак" купил голкипера у "Факела" за 250 тысяч евро и заключил с ним контракт до 2025 года.
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