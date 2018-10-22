Своим положением в "Барселоне" недовольны сразу восемь игроков

Как информирует Football Espana, своим положением в каталонской "Барселоне" недовольны сразу восемь игроков.

Так, варианты с уходом из стана "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно готовы рассмотреть голкипер Яспер Силлессен, полузащитники Денис Суарес, Рафинья Алькантара, Серхи Сампер и Артуро Видаль, вингеры Малком и Усман Дембеле, а также форвард Мунир Эль-Хаддади.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека "Тоттенхэма". | soccernews.ru