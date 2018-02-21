Своим положением в "Реале" недовольны шесть игроков

Своим положением в мадридском "Реале" остались недовольны сразу шесть игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что среди футболистов, которые разочаровались в решениях главного тренера своей команды Зинедина Зидана, оказались защитник Хесус Вальехо, полузащитники Дани Себальос, Иско, Маркос Льоренте и Матео Ковачич, а также вингер Марко Асенсио. Их главной претензией к наставнику "сливочных" стало отсутствие у них стабильной игровой практики.

Напомним, "Реал" назвал цену на Крооса. | soccernews.ru