Своим положением в "Реале" недовольны шесть игроков

Теги реал мадридзинедин зидан

Своим положением в "Реале" недовольны шесть игроковСвоим положением в мадридском "Реале" остались недовольны сразу шесть игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что среди футболистов, которые разочаровались в решениях главного тренера своей команды Зинедина Зидана, оказались защитник Хесус Вальехо, полузащитники Дани Себальос, Иско, Маркос Льоренте и Матео Ковачич, а также вингер Марко Асенсио. Их главной претензией к наставнику "сливочных" стало отсутствие у них стабильной игровой практики.

Напомним, "Реал" назвал цену на Крооса. | soccernews.ru

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